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"Мой район. Обратная связь": строительство моста через реку Битцу продолжается в Москве

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В столичном районе Ясенево продолжается строительство автомобильного моста через реку Битцу. Он входит в южный участок МСД.

Мост готов на 35%. Специалисты уже построили две опоры, а всего их будет пять. При устройстве фундамента в воду погрузили более 200 свай. Длина моста составит 109 метров, а ширина – 40 метров. На нем будет восемь полос движения – по четыре в каждом направлении. Также предусмотрено два выезда с моста – на МКАД и на Симферопольское шоссе.

Строящийся южный участок МСД соединит крупные автомобильные магистрали города. Его протяженность составит 28 километров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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