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"Мой район. Обратная связь": строительство подземного перехода под путями МЦД-2

"Мой район. Обратная связь": строительство подземного перехода под путями МЦД-2

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В третьем квартале 2023 года завершится строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2. Он расположится в районе 1-го Тушинского проезда. Длина перехода – 61 метр. Кроме того, специалисты смонтируют лестничные сходы и два лифта для малобильных граждан. Их грузоподъемность – одна тонна.

В данный момент рабочие сооружают основные конструкции пешеходного перехода. Его возводят двумя способами: закрытым, под путями железной дороги, и открытым – на остальных участках. В итоге более чем у 60 тысяч жителей Покровского-Стрешнева появится безопасный переход через железнодорожные пути. Также в пешеходном переходе разместят технические помещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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