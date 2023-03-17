"Мой район. Обратная связь": строительство подземного перехода под путями МЦД-2

В третьем квартале 2023 года завершится строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2. Он расположится в районе 1-го Тушинского проезда. Длина перехода – 61 метр. Кроме того, специалисты смонтируют лестничные сходы и два лифта для малобильных граждан. Их грузоподъемность – одна тонна.

В данный момент рабочие сооружают основные конструкции пешеходного перехода. Его возводят двумя способами: закрытым, под путями железной дороги, и открытым – на остальных участках. В итоге более чем у 60 тысяч жителей Покровского-Стрешнева появится безопасный переход через железнодорожные пути. Также в пешеходном переходе разместят технические помещения.

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