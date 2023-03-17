"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых началась в Зюзине

В районе Зюзино стартовала реставрация усадьбы Прозоровских-Бекетовых. На данный момент специалисты демонтируют половое покрытие и снимают старую штукатурку, а также укрепляют кирпичные стены. Вскоре они приступят к усилению фундаментов.

Усадьба Прозоровских-Бекетовых – старинное здание с историей и объект культурного наследия федерального значения. На протяжении 18 века усадьба, как и само селение Зюзино, принадлежало представителям семьи Прозоровских. В 1785 году эта территория перешла в собственность к дворянке Ирине Бекетовой.

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