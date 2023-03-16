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"Мой район. Обратная связь": в столице проведут благоустройство Цветного бульвара

"Мой район. Обратная связь": в столице проведут благоустройство Цветного бульвара

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В Мещанском районе благоустроят Цветной бульвар. После всех работ променад снова предстанет во всей красе. Центральная прогулочная часть бульвара находится в хорошем состоянии, однако тротуару и проезжей части требуется ремонт.

В первую очередь специалисты займутся территорией возле цирка Юрия Никулина и площадью перед станцией метро "Цветной бульвар". Общественные туалеты, которые расположены прямо напротив вестибюля, перенесут в более удобное место.

Еще на бульваре обновят пешеходную зону, разобьют газоны, высадят растения, установят современные лавочки и фонари. Кроме того, там проложат дополнительные водосточные сети, поскольку грунтовые воды на бульваре проходят слишком близко к поверхности.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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