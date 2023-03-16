"Мой район. Обратная связь": в Москве провели капремонт дома, в котором жил Сергей Есенин

В Москве провели капитальный ремонт дома, в котором жил поэт Сергей Есенин. Здание находится по адресу 2-й Павловский переулок, дом 3. Его возвели в 1910 году в неоклассическом стиле. Есенин проживал здесь со своей первой женой Анной Изрядновой с 1914 по 1915 год.

Специалистам необходимо было восстановить исторический портрет этого старинного дома. Они обновили крышу и подвал, заменили внутренние инженерные системы, а также привели в порядок фасад здания. Стены обработали современным антигрибковым раствором, а затем восстановили архитектурный декор. Кроме того, здание покрасили в его исторический кремово-бежевый цвет.

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