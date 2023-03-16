Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Город

"Мой район. Обратная связь": в Москве провели капремонт дома, в котором жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": в Москве провели капремонт дома, в котором жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

"Мой район. Обратная связь": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

Новый дипломатический квартал появился на Мосфильмовской улице

Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Иллюзион" в честь 57-летия подготовил спецпрограмму

"Мой район. Навигатор": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Летняя пассажирская навигация на Москве-реке начнется 24 апреля

The City: кацу-сандо

В Москве провели капитальный ремонт дома, в котором жил поэт Сергей Есенин. Здание находится по адресу 2-й Павловский переулок, дом 3. Его возвели в 1910 году в неоклассическом стиле. Есенин проживал здесь со своей первой женой Анной Изрядновой с 1914 по 1915 год.

Специалистам необходимо было восстановить исторический портрет этого старинного дома. Они обновили крышу и подвал, заменили внутренние инженерные системы, а также привели в порядок фасад здания. Стены обработали современным антигрибковым раствором, а затем восстановили архитектурный декор. Кроме того, здание покрасили в его исторический кремово-бежевый цвет.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика