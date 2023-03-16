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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

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В столичном районе Аэропорт завершился капитальный ремонт дома, возведенного по проекту Московского НИИ типологии и экспериментального проектирования. Здание построили в 1960 году, оно находится по адресу улица Черняховского, дом № 12.

Cпециалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу дома, обновили подвальные помещения, заменили внутренние инженерные системы. Особое внимание уделили фасаду. Мастера также заменили наружный водосток и обновили балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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