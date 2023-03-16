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"Мой район. Обратная связь": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

"Мой район. Обратная связь": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

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В Пресненском районе столицы продолжается реконструкция электродепо московского метрополитена "Красная Пресня". Оно обслуживает все поезда "Москва-2020" Кольцевой линии.

"Красная Пресня" – одно из старейших электродепо, которое работает с 1954 года. В ходе реконструкции специалисты уже уложили более трех километров новых путей, 32 стрелочных перевода и начали ремонтировать корпус для стоянки поездов. Там отреставрируют фасад, заменят участки кровли и ограждения здания депо.

Кроме того, обновят водосточную систему и смонтируют дополнительную архитектурную подсветку. Также благоустроят всю территорию возле электродепо "Красная Пресня". Новая инфраструктура повысит надежность работы поездов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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