"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, возведенного по проекту Шауба

В Красносельском районе столицы завершился капитальный ремонт дома, возведенного по проекту знаменитого архитектора Василия Шауба. Здание было построено в 1907 году, своими фасадами оно выходит сразу на три улицы – Малую Лубянку, а также Милютинский и Сретенский переулки. С 1919 года там находилось Российское телеграфное агентство, также в этом здании трудился известный тандем – поэт Владимир Маяковский и художник Александр Родченко.

Специалисты кропотливо подошли к его ремонту. Фасад очистили от загрязнений, заделали трещины. Реставраторы восстановили богатый декор дома, цоколь здания отделали плиткой. Кроме того, в порядок привели водосток и ограждения балконов.

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