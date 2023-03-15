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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Южное Медведково

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В столичном районе Южное Медведково завершился капитальный ремонт дома в Ясном проезде. Его возвели в 1978 году.

В доме – девять этажей. Фасад здания из-за вогнутых балконов обладает сложной пластикой. Для реставрации фасада специалисты применили современную технологию нанесения полимер-цементных смесей на армирующие сетки.

На первом этапе они промыли плоскости от накопившихся загрязнений, ликвидировали трещины и загерметизировали швы, затем фасад оштукатурили и покрасили. Кроме того, там установили удобные входные группы и привели в порядок лоджии, а в подъездах сделали удобные пластиковые окна.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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