"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Южное Медведково

В столичном районе Южное Медведково завершился капитальный ремонт дома в Ясном проезде. Его возвели в 1978 году.

В доме – девять этажей. Фасад здания из-за вогнутых балконов обладает сложной пластикой. Для реставрации фасада специалисты применили современную технологию нанесения полимер-цементных смесей на армирующие сетки.

На первом этапе они промыли плоскости от накопившихся загрязнений, ликвидировали трещины и загерметизировали швы, затем фасад оштукатурили и покрасили. Кроме того, там установили удобные входные группы и привели в порядок лоджии, а в подъездах сделали удобные пластиковые окна.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".