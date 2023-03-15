"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

В этом году завершится реконструкция Дмитровского путепровода в столице. Путепровод находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги.

В ходе реконструкции специалисты полностью заменят опоры и пролетные строения путепровода. Дорога расширится, появится по четыре полосы движения в обе стороны.

После реконструкции улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе, удастся избавиться от так называемого бутылочного горла, где машины постоянно стояли в заторе. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".