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"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

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В этом году завершится реконструкция Дмитровского путепровода в столице. Путепровод находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги.

В ходе реконструкции специалисты полностью заменят опоры и пролетные строения путепровода. Дорога расширится, появится по четыре полосы движения в обе стороны.

После реконструкции улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе, удастся избавиться от так называемого бутылочного горла, где машины постоянно стояли в заторе. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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