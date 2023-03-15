Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:40

Город

"Мой район. Обратная связь": установка новых светофоров в Останкинском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": установка новых светофоров в Останкинском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершился на севере Москвы

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на выставку спецтехники

"Мой район. Навигатор": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

В Останкинском районе столицы продолжается реконструкция и установка новых светофоров. Они уже появились на Новомосковской улице, а также в Дубовом и Шипиловском проездах. Новые объекты разгружают перекрестки, облегчают выезд из дворов и обеспечивают безопасность.

Новые светофоры устанавливают также и по просьбам жителей. До конца 2023 года в столице появится 300 таких устройств. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика