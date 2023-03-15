"Мой район. Обратная связь": установка новых светофоров в Останкинском районе столицы

В Останкинском районе столицы продолжается реконструкция и установка новых светофоров. Они уже появились на Новомосковской улице, а также в Дубовом и Шипиловском проездах. Новые объекты разгружают перекрестки, облегчают выезд из дворов и обеспечивают безопасность.

Новые светофоры устанавливают также и по просьбам жителей. До конца 2023 года в столице появится 300 таких устройств. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".