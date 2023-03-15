"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершился на севере Москвы

На севере Москвы завершен ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу: Волоколамское шоссе, дом № 10. Его построили в 1957 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу и подвальные помещения. Особое внимание уделили фасаду. Кроме того, заменили внутренние инженерные системы здания. Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

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