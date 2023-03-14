Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:40

Город

"Мой район. Обратная связь": начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова

"Мой район. Обратная связь": начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова

"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству станции "Зюзино" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на Волоколамском шоссе

"Мой район. Обратная связь": музей-квартиру Мироновых и Менакера отреставрируют

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, какое шоссе считают первым в России

"Мой район. Навигатор": фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая"

"Мой район. Навигатор": театр Олега Табакова ждет большой ремонт в 2023 году

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Жители столицы смогут посетить выставку спецтехники

Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют и технологическое оснащение театра – сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

После реставрации рядом с чугунной лестницей, которая соединяет фойе и зал, появится панно в стиле фэнтези. Театр Олега Табакова работает на двух площадках – на улице Чаплыгина и на Сухаревской площади.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика