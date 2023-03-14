"Мой район. Обратная связь": начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова

Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют и технологическое оснащение театра – сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

После реставрации рядом с чугунной лестницей, которая соединяет фойе и зал, появится панно в стиле фэнтези. Театр Олега Табакова работает на двух площадках – на улице Чаплыгина и на Сухаревской площади.

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