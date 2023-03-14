"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на Волоколамском шоссе

На севере Москвы завершен ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу Волоколамское шоссе, дом 10. Его построили в 1957 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу, подвальные помещения и фасад дома. Мастера укрепили кирпичную кладку и заделали трещины, а также бережно привели в порядок архитектурный декор. Они провели процедуру лазерного сканирования, благодаря этому методу удалось дофрагментовать лепнину и вернуть ей былую утонченность.

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