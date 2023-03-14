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"Мой район. Обратная связь": музей-квартиру Мироновых и Менакера отреставрируют
В районе Хамовники в центре Москвы отремонтируют дом, в котором находится музей-квартира актерской семьи Марии Мироновой и Александра Менакера. Именно в этом доме долгое время проживали родители легендарного советского артиста Андрея Миронова.
Здание возвели в 1971 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта пообещали сохранить облик этой многоэтажки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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