"Мой район. Обратная связь": реконструкция филиала поликлиники № 8 завершилась в Москве

В Западном административном округе столицы, на проспекте Вернадского, завершилась масштабная реконструкция филиала поликлиники № 8 по новому московскому стандарту. Здание построили в 1964 году и с тех пор практически не ремонтировали.

В ходе реконструкции в порядок привели фасад, заменили внутренние инженерные коммуникации и лифты. Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием, которое поможет сделать диагностику более эффективной.

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