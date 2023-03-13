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13 марта, 18:50

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"Мой район. Обратная связь": реконструкция филиала поликлиники № 8 завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": реконструкция филиала поликлиники № 8 завершилась в Москве

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В Западном административном округе столицы, на проспекте Вернадского, завершилась масштабная реконструкция филиала поликлиники № 8 по новому московскому стандарту. Здание построили в 1964 году и с тех пор практически не ремонтировали.

В ходе реконструкции в порядок привели фасад, заменили внутренние инженерные коммуникации и лифты. Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием, которое поможет сделать диагностику более эффективной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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