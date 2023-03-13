"Мой район. Обратная связь": музей-квартиру Мироновых и Менакера отреставрируют

В центре Москвы отремонтируют дом, в котором находится музей-квартира актерской семьи Мироновой и Менакера. Именно в этом доме долгое время проживали родители легендарного советского артиста Андрея Миронова. Здание возвели в 1971 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта бережно сохранят облик многоэтажки. Сперва там приведут в порядок кирпичную кладку и поменяют магистрали холодного водоснабжения. Еще обновят отливы, а также оконные и дверные откосы. Места намокания покроют антисептическим раствором.

Работы проведут в рамках Московской программы капитального ремонта. В этом году в нее вошли более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".