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13 марта, 16:45

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"Мой район. Обратная связь": музей-квартиру Мироновых и Менакера отреставрируют

"Мой район. Обратная связь": музей-квартиру Мироновых и Менакера отреставрируют

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В центре Москвы отремонтируют дом, в котором находится музей-квартира актерской семьи Мироновой и Менакера. Именно в этом доме долгое время проживали родители легендарного советского артиста Андрея Миронова. Здание возвели в 1971 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта бережно сохранят облик многоэтажки. Сперва там приведут в порядок кирпичную кладку и поменяют магистрали холодного водоснабжения. Еще обновят отливы, а также оконные и дверные откосы. Места намокания покроют антисептическим раствором.

Работы проведут в рамках Московской программы капитального ремонта. В этом году в нее вошли более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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