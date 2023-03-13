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"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству начались в пойме реки Жужи

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству начались в пойме реки Жужи

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На юге Москвы начались работы по благоустройству в пойме реки Жужи. Там облагородят территорию площадью почти 25 гектаров.

Вдоль берега появится живописный прогулочный маршрут. На левом берегу реки появится многофункциональная спортивная зона.

Работы пройдут и на природной территории "Вишневый сад". Там высадят декоративные деревья и проложат удобные пешеходные дорожки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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