"Мой район. Обратная связь": ремонт нескольких набережных проведут в Хамовниках

В районе Хамовники стартует капитальный ремонт городских набережных. Специалисты проведут так называемую расшивку швов гранитной облицовки.

Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных. В общей сложности будет отремонтировано 190 тысяч погонных метров покрытия.

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