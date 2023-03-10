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"Мой район. Обратная связь": ремонт нескольких набережных проведут в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": ремонт нескольких набережных проведут в Хамовниках

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В районе Хамовники стартует капитальный ремонт городских набережных. Специалисты проведут так называемую расшивку швов гранитной облицовки.

Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных. В общей сложности будет отремонтировано 190 тысяч погонных метров покрытия.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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