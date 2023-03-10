16:30Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт нескольких набережных проведут в Хамовниках
В районе Хамовники стартует капитальный ремонт городских набережных. Специалисты проведут так называемую расшивку швов гранитной облицовки.
Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных. В общей сложности будет отремонтировано 190 тысяч погонных метров покрытия.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь