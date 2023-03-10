"Мой район. Обратная связь": капремонт трамвайных путей в Даниловском районе

В Даниловском районе Москвы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Работы пройдут в районе 1-го Рощинского проезда и улицы Серпуховский Вал. Соответствующий проект уже согласован.

Строители уложат новые композитные шпалы и установят на трамвайном полотне акустоэлектронные метки, они также заменят стрелочные переводы. Затем над ними появятся светодиодные указатели.

В порядок приведут и колодцы – специалисты заменят железобетонные кольца их горловин, а также обновят чугунные люки. Кроме того, в зоне ремонтных работ установят разделительные барьеры и деревянные настилы шириной не менее полутора метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".