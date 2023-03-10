09:50Город
"Мой район. Обратная связь": стартовала реставрация дома на улице Куусинена
В Хорошевском районе стартовал капитальный ремонт шедевра советского неоклассицизма. Жилой дом на улице Куусинена стоит с 1955 года.
Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности здания. В первую очередь в порядок приведут фасад, заменят облицовочную плитку и покрасят все поверхности.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь