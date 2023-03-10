"Мой район. Обратная связь": стартовала реставрация дома на улице Куусинена

В Хорошевском районе стартовал капитальный ремонт шедевра советского неоклассицизма. Жилой дом на улице Куусинена стоит с 1955 года.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности здания. В первую очередь в порядок приведут фасад, заменят облицовочную плитку и покрасят все поверхности.

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