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"Мой район. Обратная связь": стартовала реставрация дома на улице Куусинена

"Мой район. Обратная связь": стартовала реставрация дома на улице Куусинена

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В Хорошевском районе стартовал капитальный ремонт шедевра советского неоклассицизма. Жилой дом на улице Куусинена стоит с 1955 года.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все особенности здания. В первую очередь в порядок приведут фасад, заменят облицовочную плитку и покрасят все поверхности.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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