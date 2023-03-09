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"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция железнодорожной станции Очаково

"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция железнодорожной станции Очаково

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В столичном районе Очаково-Матвеевское завершилась реконструкция железнодорожной станции Очаково. Это 15-й обновленный современный вокзал на Калужском направлении железной дороги в составе будущего МЦД-4.

Там построили две высокие островные платформы и надземный пассажирский вестибюль, который будет служить и в качестве пешеходного перехода через железную дорогу. На станции Очаково теперь работают 12 эскалаторов и четыре лифта.

В порядок привели и всю прилегающую территорию. Сделали удобные подъезды транспорта, парковки и остановки.

Со станции Очаково можно будет пересесть на метро и МЦК. Ожидается, что после запуска МЦД-4 пассажиропоток пригородного вокзала вырастет в два раза.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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