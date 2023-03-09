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"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

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В столице приведут в порядок поймы рек Шмелевки и Кузнецовки. Благоустройство зеленой территории недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" начнут в 2023 году. На склонах оврагов оборудуют видовые площадки и зоны тихого отдыха. Также появится скейт-парк и памп-трек, а для детей обустроят четыре детские площадки.

После благоустройства поймы Шмелевки и Кузнецовки специалисты приведут в порядок жилой квартал между Гурьевским проездом, Тамбовской и Воронежской улицами. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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