"Мой район. Обратная связь": в столице благоустроят поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

В столице приведут в порядок поймы рек Шмелевки и Кузнецовки. Благоустройство зеленой территории недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" начнут в 2023 году. На склонах оврагов оборудуют видовые площадки и зоны тихого отдыха. Также появится скейт-парк и памп-трек, а для детей обустроят четыре детские площадки.

После благоустройства поймы Шмелевки и Кузнецовки специалисты приведут в порядок жилой квартал между Гурьевским проездом, Тамбовской и Воронежской улицами. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".