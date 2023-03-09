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"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют здание XIX века на Покровке

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В центре Москвы приведут в порядок дом, возведенный в стиле классицизм. Он находится по адресу улица Покровка, дом № 34. Это здание построили в XIX веке.

Специалисты фонда капитального ремонта бережно восстановят эту архитектурную жемчужину столицы. В порядок приведут крышу, подъезд и подвальное помещение. Особое внимание уделят фасаду старинного дома. Сперва мастера восстановят кирпичную кладку, затем стены обработают антисептическим раствором, после этого специалисты обновят штукатурный слой дома и окрасят стены.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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