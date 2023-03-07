"Мой район. Обратная связь": в Москве начали обустраивать два новых участка парка "Яуза"

На севере столицы обустраивают парк "Яуза". Специалисты начали приводить в порядок два новых участка многофункциональной зоны отдыха. Работы ведутся в районе Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Там появятся новые спортивные маршруты – велосипедный и беговой.

Работы по обустройству парка "Яуза" идут с 2016 года. За это время в порядок привели девять участков зеленого пространства площадью более 223 гектаров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".