"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома завершился на Малой Бронной улице

В Пресненском районе столицы завершился капитальный ремонт жилого дома на Малой Бронной улице. Его построили в 1927 году в стиле неоклассицизма. Главной задачей специалистов было сохранить первозданную красоту здания.

Перед началом работ объект тщательно исследовали и разработали уникальный проект ремонта, который учитывает все нюансы. Особое внимание уделили обновлению фасада дома. В первую очередь восстановили нижние части балконных плит, установили новые пластиковые окна и привели в порядок все декоративные элементы.

Кроме того, специалисты отремонтировали цоколь и крышу. Кровлю оградили новыми перилами, а все деревянные части чердака обработали огнебиозащитным составом. Рестораторы восстановили подъезды, лестничные ступени и поручни, окрасили стены.

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