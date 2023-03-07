"Мой район. Обратная связь": станцию "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

Начались работы по строительству перехода со станции "Аэропорт Внуково" Калининско-Солнцевской линии к терминалу воздушной гавани. На время строительных работ пришлось закрыть участок пешеходного перехода со стороны 1-й Рейсовой улицы.

Сама станция "Аэропорт Внуково" будет выполнена в авиационной тематике. При выходе на платформу пассажиры увидят изображения самолетов, пролетающих над картой РФ, а также портрет легендарного авиаконструктора Андрея Туполева. Чтобы станция напоминала фюзеляж самолета, в оформлении используют панели стального и темно-синего цветов.

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