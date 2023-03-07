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"Мой район. Обратная связь": возведенный в 1959 году дом отремонтируют на западе Москвы

"Мой район. Обратная связь": возведенный в 1959 году дом отремонтируют на западе Москвы

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На западе Москвы приведут в порядок дом, возведенный по концепции Моспроекта. Это здание построили в 1959 году. Дом находится по адресу улица Барклая, 12.

В 2023 году фасад восьмиэтажки отремонтируют. Специалисты фонда капитального ремонта разрабатывают соответствующий проект. По плану сначала восстановят кирпичную кладку, затем стены многоэтажки обработают антисептическим раствором и воссоздадут архитектурный декор. Балконы дома также обновят.

Кроме того, в подъездах многоэтажки установят новые окна и заменят водосточные трубы. Работы проведут в рамках московской программы капитального ремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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