"Мой район. Обратная связь": реконструкция Среднего и Нижнего прудов в Лианозове

В столичном районе Лианозово началась реконструкция Среднего и Нижнего прудов. Это одно из любимых мест у жителей района.

Всего в 2023 году в столице планируют привести в порядок 11 водоемов, в том числе Верхние и Нижние Бехтеревские пруды, Алтуфьевский и другие. В первую очередь специалисты очищают пруды и ремонтируют береговые укрепления. Кроме того, они благоустраивают и территорию возле воды, создают комфортные и современные набережные.

В Лефортовском парке уже начались работы по реабилитации каскада прудов. Главная задача специалистов – улучшить экологический баланс и сохранить внешний облик прудов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".