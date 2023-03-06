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06 марта, 18:45

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Среднего и Нижнего прудов в Лианозове

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Среднего и Нижнего прудов в Лианозове

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В столичном районе Лианозово началась реконструкция Среднего и Нижнего прудов. Это одно из любимых мест у жителей района.

Всего в 2023 году в столице планируют привести в порядок 11 водоемов, в том числе Верхние и Нижние Бехтеревские пруды, Алтуфьевский и другие. В первую очередь специалисты очищают пруды и ремонтируют береговые укрепления. Кроме того, они благоустраивают и территорию возле воды, создают комфортные и современные набережные.

В Лефортовском парке уже начались работы по реабилитации каскада прудов. Главная задача специалистов – улучшить экологический баланс и сохранить внешний облик прудов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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