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"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома на Ленинградском проспекте

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома на Ленинградском проспекте

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Специалисты начали капремонт жилого дома на Ленинградском проспекте. Его возвели в 1938 году по проекту архитектора Ефимовича. В этом доме жил знаменитый сатирик Григорий Горин. Здание называют жемчужиной советского неоклассицизма.

Разработан уникальный проект ремонта, который учитывает все нюансы дома. Специалисты приведут в порядок фасад, подвальные помещения и заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание мастера уделят обновлению фасада. Его расчистят, заделают трещины и нанесут антигрибковую защиту, затем восстановят архитектурные элементы, в том числе лепнину.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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