"Мой район. Обратная связь": возведенный в 1959 году дом отремонтируют на западе Москвы

На западе Москвы приведут в порядок дом, возведенный по концепции Моспроекта. Это здание построили в 1959 году. Дом находится по адресу улица Барклая, 12.

В 2023 году фасад восьмиэтажки отремонтируют. Специалисты фонда капитального ремонта разрабатывают соответствующий проект. По плану сперва восстановят кирпичную кладку, затем стены многоэтажки обработают антисептическим раствором и воссоздадут архитектурный декор. Балконы дома также обновят.

Кроме того, в подъездах многоэтажки установят новые окна и заменят водосточные трубы. Работы проведут в рамках московской программы капитального ремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".