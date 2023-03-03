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03 марта, 18:40

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома завершилась на Маросейке

"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома завершилась на Маросейке

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В Басманном районе на Маросейке завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1912 году. Этот дом можно увидеть в знаменитом фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, чтобы сохранить первозданную красоту постройки, и подобрали качественные отечественные материалы. В первую очередь они расчистили фасад дома и отремонтировали штукатурный слой. Затем мастера заделали трещины и восстановили кирпичную кладку, а на следующем этапе воссоздали архитектурный декор.

Все деревянные элементы обработали составом, который уменьшает риск возникновения пожара. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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