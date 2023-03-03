"Мой район. Обратная связь": третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

В столице начался заключительный этап капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Многоуровневая транспортная развязка расположена на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта.

Сооружение было построено в 2000 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. Этот тоннельный комплекс состоит из шести тоннелей и пяти эстакад.

В настоящее время уже выполнены работы в двух основных тоннелях, осталось отремонтировать второстепенные. Специалисты восстанавливают целостность стен и потолков тоннелей, меняют старую облицовку на металлокерамическую, а также обновляют системы пожаротушения, освещения и вентиляции. Завершить ремонт планируют в 2023 году.

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