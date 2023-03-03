03 марта, 14:55Город
"Мой район. Обратная связь": третий этап ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса
В столице начался заключительный этап капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Многоуровневая транспортная развязка расположена на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта.
Сооружение было построено в 2000 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. Этот тоннельный комплекс состоит из шести тоннелей и пяти эстакад.
В настоящее время уже выполнены работы в двух основных тоннелях, осталось отремонтировать второстепенные. Специалисты восстанавливают целостность стен и потолков тоннелей, меняют старую облицовку на металлокерамическую, а также обновляют системы пожаротушения, освещения и вентиляции. Завершить ремонт планируют в 2023 году.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".