"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят Воробьевскую набережную

В столице продолжают приводить в порядок пространство вдоль Москвы-реки. Обновление Воробьевской набережной входит в программу возрождения спортивного кластера на Воробьевых горах.

Специалисты сделают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Обновят все освещение – появятся грунтовые светильники и небольшие фонари. На набережной разместят скамейки, а на крыше одного из причальных вестибюлей организуют смотровую площадку с видом на реку.

Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр, все работы планируют завершить в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".