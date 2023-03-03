"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом

В центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом. Здание построили в 1957 году. Многоэтажный дом находится по адресу 2-й Ирининский переулок, дом 4.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, подвальное помещение, подъезды и крышу. В здании также заменили внутренние инженерные системы, входные двери в подъезде и окна на лестничных пролетах.

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