Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 18:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома из ЖК "Нижняя Пресня"

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома около Удальцовских прудов

"Мой район. Обратная связь": дом-куб с мансардным этажом отремонтировали

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Олеко Дундича

Новости часа: все прилегающие к станциям БКЛ территории благоустроили

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Эксперты рассказали, как улучшится инфраструктура с открытием новых станций БКЛ в Москве

Ежегодная акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках 3 марта

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 86 километров

В центре Москвы привели в порядок дом XIX века. Пятиэтажное здание в классическом стиле возвели в центре города в конце 1895 года. В 1930-х здесь жил известный советский писатель Владимир Ставский.

Этот дом – настоящая архитектурная жемчужина Хамовников, поэтому специалисты бережно отнеслись к его ремонту. В доме заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили подъезды и фасад. Еще в нем заменили входную дверь и плитку на цоколе.

Работы в доме велись в рамках московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика