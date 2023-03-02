"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

В центре Москвы привели в порядок дом XIX века. Пятиэтажное здание в классическом стиле возвели в центре города в конце 1895 года. В 1930-х здесь жил известный советский писатель Владимир Ставский.

Этот дом – настоящая архитектурная жемчужина Хамовников, поэтому специалисты бережно отнеслись к его ремонту. В доме заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили подъезды и фасад. Еще в нем заменили входную дверь и плитку на цоколе.

Работы в доме велись в рамках московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".