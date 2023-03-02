"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома около Удальцовских прудов

В Ломоносовском районе столицы завершился капитальный ремонт жилого дома 1959 года. Он находится на Ленинском проспекте около Удальцовских прудов.

Специалисты привели в порядок фасад и подвальные помещения. Был создан уникальный проект проведения работ, который учитывал все нюансы объекта. Особое внимание уделили обновлению фасада. На первом этапе все плоскости очистили от накопившихся загрязнений и нанесли антигрибковый состав. Затем отремонтировали кирпичную кладку и заменили вычинку. В порядок привели цоколь здания и установили новые входные группы.

Кроме того, в ходе капитального ремонта заменили электросеть, магистрали холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".