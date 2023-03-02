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"Мой район. Обратная связь": дом-куб с мансардным этажом отремонтировали

"Мой район. Обратная связь": дом-куб с мансардным этажом отремонтировали

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В центре Москвы отремонтировали дом-куб с мансардным этажом. Здание построили в 1957 году, многоэтажка находится по адресу 2-й Ирининский переулок, дом № 4. Каждая квартира в этом доме является угловой – в этом заключается архитектурная уникальность здания.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого дома. Мастера привели в порядок фасад здания, обновили подвальное помещение, подъезды и крышу. Все деревянные элементы дома обработали современным огнебиозащитным составом. Такое покрытие снижает риск пожаров.

В здании также заменили внутренние инженерные системы, входные двери в подъезде и окна на лестничных пролетах. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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