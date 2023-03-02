"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Олеко Дундича

В столичном районе Филевский парк завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Олеко Дундича. Его возвели в 1950 году в стиле классицизм.

Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвальные помещения. В первую очередь они создали уникальный проект проведения работ и подобрали качественные отечественные материалы. Особое внимание уделили фасаду здания.

Рабочие также заменили балконные экраны, а в финале работ обновили отливы и водосток. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".