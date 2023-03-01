"Мой район. Обратная связь": лифт для маломобильных горожан установили в Ново-Переделкине

В районе Ново-Переделкино установили лифт для маломобильных граждан в надземном переходе на Боровском шоссе около дома 20, строения 1. Такие же лифты появились на 5-м километре МКАД и рядом с остановкой "Изваринская улица".

Подъемное оборудование поместили в уже существующие лифтовые шахты. Для комфорта в любое время года их утеплили, а нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. В кабинах сделали современное освещение и системы видеонаблюдения, а работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры.

В 2022 году в столице смонтировали шесть подъемников для маломобильных граждан в надземных пешеходных переходах. А в 2021 году – 16 подъемников, в том числе на мосту Богдана Хмельницкого и Братеевском мосту. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".