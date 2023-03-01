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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Олеко Дундича

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на улице Олеко Дундича

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Завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Олеко Дундича в Москве. Его возвели в 1950 году в стиле классицизма.

Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвальные помещения. В первую очередь они создали уникальный проект проведения работ, подобрали качественные отечественные материалы. Особое внимание уделили портрету здания. Сначала расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, обработали антигрибковым составом места намокания, оштукатурили и окрасили наличники, кронштейны и сандрики.

Всего в московскую программу капитального ремонта входит более 28 тысяч зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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