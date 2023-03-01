Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил актер Вячеслав Тихонов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил актер Вячеслав Тихонов

Москвичам предложили угадать станцию БКЛ метро

Платформы Рижского вокзала закрыли на ремонт

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": плотный поток сформировался на 33-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В Московском зоопарке началась "Кошачья неделя"

В столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Здание находится по адресу Гагаринский переулок, дом 6. Его возвели в 1975 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали детальный план по восстановлению многоэтажки. Большое внимание мастера уделили фасаду здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика