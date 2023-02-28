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28 февраля, 16:50

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"Мой район. Обратная связь": обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице

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Обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице. Здание возвели в 1913 году по проекту популярного архитектора Густава Гельриха. Это одно из строений доходного дома графа Владимира Татищева.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту объекта. Для начала специалисты подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Затем специалисты расчистили открытые плоскости фасада от внешних загрязнений и нанесли антигрибковую защиту.

В финале стены фасада окрасили в исторические цвета, а также заменили окна, обновили цоколь и установили новую входную дверь в подъезде. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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