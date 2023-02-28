"Мой район. Обратная связь": завершена реконструкция кинотеатра "Прага" на Нижней Масловке

Завершена реконструкция бывшего кинотеатра "Прага" на улице Нижняя Масловка. Здание полностью обновили, в нем провели перепланировку. Преемником кинотеатра станет "Районный центр "Место встречи Прага".

Общая площадь здания после реконструкции – около 9,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что на цокольном этаже откроют супермаркет, на первом – просторные вестибюли и атриум. На крыше здания в теплое время года откроют террасу, где будут проводить мастер-классы, тренировки и кинопоказы.

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