"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, в котором жил Вячеслав Тихонов

В Хамовниках завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Здание находится по адресу Гагаринский переулок, дом № 6. Его возвели в 1975 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали детальный план по восстановлению многоэтажки. Они заменили инженерные системы и обновили крышу здания. Для этого заново отлили стяжку, а поверх нее уложили современный полимерно-битумный материал – он хорошо выдерживает резкие перепады температур.

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