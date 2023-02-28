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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, в котором жил Вячеслав Тихонов

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, в котором жил Вячеслав Тихонов

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В Хамовниках завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Здание находится по адресу Гагаринский переулок, дом № 6. Его возвели в 1975 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта разработали детальный план по восстановлению многоэтажки. Они заменили инженерные системы и обновили крышу здания. Для этого заново отлили стяжку, а поверх нее уложили современный полимерно-битумный материал – он хорошо выдерживает резкие перепады температур.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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