Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Аэропорт

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Мой район. Навигатор": сотрудники столичного зоопарка подготовят неделю кошек

"Мой район. Навигатор": реконструкция экс-кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

Дептранс рассказал о переразметке на МКАД

Сотрудники МЧС усилили контроль на акватории Москвы-реки и других водоемах

Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Рижский вокзал в Москве временно закроют с 1 марта

В столичном районе Аэропорт завершился капитальный ремонт дома, возведенного по проекту Московского НИИ типологии и экспериментального проектирования. Здание построили в 1960 году, оно находится по адресу: улица Черняховского, дом 12.

Cпециалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу дома, обновили подвальные помещения, заменили внутренние инженерные системы. Особое внимание уделили фасаду. Мастера также заменили наружный водосток и обновили балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика