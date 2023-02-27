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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на улице Черняховского

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В САО столицы завершился капитальный ремонт дома, возведенного по проекту Московского НИИ типологии и экспериментального проектирования. Здание построили в 1960 году, оно находится по адресу улица Черняховского, дом № 12.

Cпециалисты фонда капитального ремонта привели в порядок крышу дома, обновили подвальные помещения, заменили внутренние инженерные системы. Особое внимание уделили фасаду: кирпичную кладку восстановили, трещины заделали современным строительным раствором, а стены обработали антигрибковым средством.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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