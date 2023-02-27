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27 февраля, 18:45

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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на Первомайской улице

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В столичном районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание построили в 1950 году, оно находится по адресу Первомайская улица, дом № 37.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого исторического дома. Особенное внимание уделили фасаду здания. Также там заменили водосток, привели в порядок балконы и отремонтировали кровлю.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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