"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на Первомайской улице

В столичном районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание построили в 1950 году, оно находится по адресу Первомайская улица, дом № 37.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого исторического дома. Особенное внимание уделили фасаду здания. Также там заменили водосток, привели в порядок балконы и отремонтировали кровлю.

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