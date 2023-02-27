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"Мой район. Обратная связь": реконструкция кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реконструкция кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

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В ЮАО столицы завершается реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз". Здание расположено по адресу улица Шаболовка, дом № 36. Вскоре на месте устаревшего советского кинотеатра откроется многофункциональный общественный центр. Там будет четыре кинозала, супермаркет, досуговый фудкорт, а также торговые галереи и пространства для спортивных мероприятий. Его откроют в этом году.

Площадь здания уже увеличилась почти в два раза и теперь превышает 5,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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