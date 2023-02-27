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"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют на Старой Басманной улице

"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют на Старой Басманной улице

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В 2023 году отремонтируют жилой дом на Старой Басманной улице. Его возвели в середине XIX века в псевдорусском стиле.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, а также обновят подвальные помещения. Они полностью восстановят исторический портрет здания.

Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2 300 домов. Более 20 из этих зданий также построены в псевдорусском стиле. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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