12:30Город
"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют на Старой Басманной улице
В 2023 году отремонтируют жилой дом на Старой Басманной улице. Его возвели в середине XIX века в псевдорусском стиле.
Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, а также обновят подвальные помещения. Они полностью восстановят исторический портрет здания.
Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2 300 домов. Более 20 из этих зданий также построены в псевдорусском стиле. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь